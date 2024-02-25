Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Jakarta hingga Bandung Rasakan Gempa M5,7 Bayah Banten

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |20:38 WIB
BMKG: Jakarta hingga Bandung Rasakan Gempa M5,7 Bayah Banten
BMKG (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M5,7 berpusat di Bayah Banten, Minggu (25/2/2024) pukul 20.07 WIB.

BMKG melaporkan gempa dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, kemudian Cilacap, Serang, Panimbang, Cigelis, Lembang, Garut, Bandung.

“Info Gempa dirasakan mag:5.7, lokasi:Pusat gempa berada di laut 85 km BaratDaya Bayah, waktu:25-Feb-24 20:07:03 WIB, kedlmn:10 Km, gempa ini dirasakan(MMI):II-III Cilacap , II Serang, II-III Panimbang, II-III Cigelis , II Lembang, III Garut, II-III Bandung,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

