Peduli Bangunan Cagar Budaya, Pemprov DKI Revitalisasi Gereja Immanuel

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan revitalisasi Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Hal ini sebagai salah satu wujud kepedulian DKI terhadap pelestarian cagar budaya pada bangunan-bangunan ibadah bersejarah.

"Revitalisasi gereja ini contoh yang baik terkait dengan pelestarian bangunan cagar budaya khususnya tempat ibadah,” ujar Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Norviadi Setio Husudo, Sabtu (24/2/2024).

“Gereja Imanuel dan gereja lain mendapatkan dukungan rakyat dan pemerintah ini wujud kepedulian Pemprov DKI dalam melestarikan bangunan cagar budaya,"sambungnya.

BACA JUGA: KPU DKI Jelaskan Perbedaan Antara PSL PSS dan PSU dalam Pemilu Serentak 2024

Selanjutnya, Pemprov DKI juga siap mendukung revitalisasi tempat ibadah lainnya mulai dari masjid, vihara, gereja, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Selain itu, dukungan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta juga untuk mewujudkan tempat ibadah yang lebih nyaman dan mengembalikan bangunan sebagaimana fungsinya.

"Semoga apa yang sudah dilakukan bersama bukan hanya dari pemerintah tetapi jemaat dan pengurus gereja atau majelis semoga bisa membawa hasil jangka panjang dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita kedepannya,"tutup Norviadi.