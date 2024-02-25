Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Gagalkan Aksi Curanmor di Bekasi, Pelaku Dihajar Massa

Ahmad Jauhari Lutfi , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |20:10 WIB
Warga Gagalkan Aksi Curanmor di Bekasi, Pelaku Dihajar Massa
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
BEKASI - Aksi dua kawanan pencurian sepeda motor (curanmor) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil digagalkan oleh warga. Pelaku kepergok salah satu warga saat beraksi.

Pelaku yang sempat mencoba melarikan diri membawa kabur motor korban akhirnya berhasil ditangkap setelah dihadang warga dan terjatuh. Sedangkan satu pelakunya berhasil melarikan diri.

Pelaku menggasak sepeda motor milik pelanggan di sebuah toko sembako di Jalan Raya, Srengseng Jaya, Desa Sukadarma, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera CCTV.

Salah satu warga memergoki aksinya hingga meneriaki para pelaku sehingga mengundang warga sekitar dan mengejar para pelaku.

Pelaku yang berjumlah dua orang sempat berusaha membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun kondisi warga sekitar yang ramai mengejar keduanya sehingga salah satu pelaku yang membawa motor korban berhasil ditangkap setelah terjatuh dihadang oleh warga.

