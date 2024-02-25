Gempa M5,7 Guncang Bayah Banten, Getarannya Terasa sampai Jabodetabek

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,7 mengguncang Bayah, Banten, Minggu (25/2/2024).

Gempa tersebut terasa sampai ke Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek). "Gempanya terasa sampai Depok," ujar salah seorang warga Tuti Oktaviany.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:07 WIB.

BMKG memastikan bahwa gempa ini tak berpotesi tsunami.

"#Gempa Magnitudo: 5.7, Kedalaman: 10 km, 25 Feb 2024 20:07:03 WIB, Koordinat: 7.61 LS-105.90 BT (85 km BaratDaya BAYAH-BANTEN), Tidak berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )