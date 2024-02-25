Getaran Gempa Bayah Terasa sampai Depok, Warga: Tadi Goyang Pas Lagi Duduk

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) M5,7 mengguncang Bayah, Banten, Minggu (25/2/2024), pukul 20.07 WIB. Getaran gempa dirasakan sejumlah masyarakat hingga ke wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi (Jabodetabek).

Salah seorang warga Tuti Oktaviany mengatakan bahwa guncangan gempa terasa bertepatan saat Depok diguyur hujan.

Dia merasakan gempa saat tengah duduk di dalam rumah. "Tadi berasanya nggak lama, goyang pas duduk. Langsung keluar rumah, antisipasi. Depok posisi tadi habis hujan, tinggal gerimis sekarang," ujarnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Dilaporkan pusat gempa berada di 85 km Barat Data Bayah Banten pada koordinat 7.61 Lintang Selatan – 105.90 Bujur Timur.