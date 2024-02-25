Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Tangsel Tak Rasakan Guncangan Gempa M5,7 Bayah Banten

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |20:43 WIB
Warga Tangsel Tak Rasakan Guncangan Gempa M5,7 Bayah Banten
Gempa Bayah tak dirasakan warga Tangsel (Foto: MPI)
JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,7 mengguncang Bayah Banten Minggu (25/2/2024), pukul 20.07 WIB. Guncangan dirasakan sejumlah masyarakat hingga Jakarta.

Hanya saja, warga Tangerang Selatan tak merasa guncangan gempa. Nampak kondisi warga di Cirendeu Raya, Tangerang Selatan, beraktivitas seperti biasa.

Tak ada kepanikan dari warga di Jalan Cirendeu. Di sejumlah perumahan yang terpantau nampak lenggang dan sepi. Warga pun beraktivitas di dalam rumah saat gempa mengguncang.

Hal itu seperti yang dilakukan Rafi (29). Ia mengaku tak merasakan gempa saat tengah menonton acara televisi.

"Enggak kerasa, saya nonton tv daritadi biasa aja enggak kerasa ada gempa," tutut Rafi, saat ditemui di rumahnya, Tangerang Selatan, Minggu (25/2/2024).

Rafi pun baru sadar ada gempa di wilayah Banten saat melihat postingan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di sosial media X.

"Pas buka X liat timline BMKG ngetweet gempa," katanya.

