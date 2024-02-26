Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Suara Perindo Dialihkan ke Partai Lain, Yusuf Lakaseng: Kalau Ini Terjadi Rakyat Akan Marah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |05:09 WIB
Dugaan Suara Perindo Dialihkan ke Partai Lain, Yusuf Lakaseng: Kalau Ini Terjadi Rakyat Akan Marah
A
A
A

JAKARTA - Berbagai kecurangan dalam tahapan pemilu ini terus terjadi, belakangan raihan suara Partai Perindo kian hari makin menyusut seiring berjalannya waktu. Dugaan pengalihan suara Perindo ke partai lain, juga diyakini oleh Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng.

Dia melihat permasalahan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja belum selesai. Ditambah lagi dengan adanya penghentian perhitungan suara di tingkat Kecamatan.

"Ini memang sangat mungkin ya dialihkan. Apalagi memang titik krusial kecurangan itu adalah saat penghitung di TPS dan kemudian pindah saat penghitungan di kecamatan," ujar Yusuf kepada redaksi iNews, Minggu (25/2/2024) malam.

"Nah Sirekap ini bermasalah dalam proses perjalanan ini dan karena permasalahan Sirekap ini lalu proses perhitungan di Kecamatan di hentikan nah itu banyak hantunya ini ya," sambungnya.

Dia juga menyinggung, hasil quick count yang di rilis oleh beberapa lembaga survei, kalau Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak bisa lolos ke Senayan. Sebab perolehan suaranya di bawah empat persen yang artinya di tidak memenuhi syarat masuk ke parlemen.

"Apalagi kita lihat ada Partai anaknya pak presiden yang mengklaim partainya presiden ini oleh quick count tidak mencukupi lolos parliamentary sedangkan mereka ngebet bangat ini untuk lolos," katanya.

Kendati demikian, jika dugaan kecurangan tersebut benar terjadi, menurutnya masyarakat akan kecewa dan marah terhadap kecurangan yang sengaja dibiarkan begitu saja.

"Ini bahaya betul menurut saya, kecurangan yang telanjang sekali kalau itu sampai terjadi, itu tidak boleh kita biarkan dan menurut saya kalau itu terjadi ini adalah titik ledak, puncak dari marahnya rakyat terhadap pemilu yang kacau balau seperti sekarang ini," katanya.

Sekedar informasi, Sirekap KPU RI tak menampilkan Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Sumatera Utara tak ditampilkan dalam Sirekap.

