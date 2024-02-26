Ngobrol Bareng Penggemarnya Lewat Space X, Anies: Saya Akan Terus dalam Gerakan Perubahan

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut satu, Anies Baswedan ngobrol bareng para penggemar melalui fitur space di aplikasi media sosial X, pada Minggu (25/2/2024) malam. Berbagai pertanyaan dijawab dengan santai oleh Anies pada acara tersebut.

Momen menarik terjadi, ketika salah penggemarnya menanyakan soal apa yang harus dilakukan para barisan perubahan ini usai hari pencoblosan. Kata Anies dalam jangka pendek ini, barisan perubahan diminta untuk mengawal proses perhitungan suara yang sedang berlangsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Untuk kedepan terus kita jaga. Jangka pendek ini menjaga agar pemilu kita jujur, adil, fair supaya hasilnya mencerminkan aspirasi rakyat, jadi jangka pendek jaga itu," jawab Anies.

BACA JUGA: Hak Angket Pilpres 2024 Bisa Efektif jika Parpol Koalisi Ganjar dan Anies Kompak

Dia juga meminta penggemar untuk melaporkan jika menemukan adanya indikasi kecurangan terhadap tahapan pemilu 2024. Dengan melaporkan dugaan kecurangan lewat media sosial saja menurut Anies itu sudah cukup membantu.

"Kemudian kalau ada yang kurang ada yang tidak sesuai maka itu harus di bantu untuk di laporkan, karena dilaporkan di sosmed aja ke catat ko sama tim-tim hukum, itu satu," sambungnya.

Selanjutnya, iya menitipkan pesan kepada generasi muda, apapun hasil pemilunya nanti, jangan pernah untuk berhenti mencintai negeri yang kaya ini. Menurutnya memperjuangkan Indonesia untuk lebih baik dari hari ke hari diawali atas dasar kecintaan seseorang terhadap tanah airnya.