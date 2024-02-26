Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temukan Ketidaksesuaian Data di TPS 04 Tegal, Jaga Suara: Sirekap Masih Sakit

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |08:04 WIB
Temukan Ketidaksesuaian Data di TPS 04 Tegal, Jaga Suara: Sirekap Masih Sakit
A
A
A

JAKARTA - Platform masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan Pemilu, Warga Jaga Suara, mengungkap temuannya soal ketidaksesuaian data Form C hasil dengan tampilan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU), di TPS 04, Kelurahan Ranggi mulya, Kecamatan Warueja, Kabupaten Tegal. Jaga Suara mencatat 6.837 suara di aplikasi Sirekap pada TPS itu.

"Sobat Pemilih, berikut salah satu temuan Tim Jaga Suara 2024 pada SIREKAP kali ini kesalahan terjadi di TPS 4 Kelurahan Ranggi Mulya Kecamatan Warureja Kab. Tegal. terjadi kesalahan cukup signifikan. Total suara yang tercatat adalah 6.837 suara dari 1 TPS, Padahal data DPT yg seharusnya menjadikan patokan perhitungan suara hanya berjumlah 250 orang," tulis keterangan akun Instagram resmi @Jagasuara2024, Senin (26/2/2024).

Jaga Suara menyebut, kesalahan data pada Sirekap menunjukkan pentingnya transparansi dan akurasi dalam pemilu. KPU harus segera mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan ini dan adanya verifikator yang memastikan kesesuaian dengan fakta dalam form C Hasil.

"Sirekap masih 'Sakit'!, dua Minggu setelah hari H, dan 2,5 hari tidak bergerak, Sirekap masih terus bermasalah," tulis keterangan foto @Jagasuara2024.

Bedasarkan penelusuran Jaga Suara, terlihat foto form C hasil untuk partai Nasdem hanya mendapatkan perolehan 1 Suara. Sementara bedasarkan tampil pada aplikasi sirekap, raihan suara total partai Nasdem untuk delapan caleg DPR RI sebanyak 312.

Di TPS itu, tim Jaga Suara menyebut, hanya ada dua partai politik yang datanya sinkron antara form C hasil dengan tampilan aplikasi Sirekap. Sementara sisanya, 16 partai politik, pembacaan Sirekap dengan form C hasil tidak sesuai.

Berikut rincian ketidaksesuaian data form C Hasil dengan aplikasi Sirekap versi 21 Februari 2024 pukul 21.03 WIB.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 KPU Sirekap
Telusuri berita news lainnya
