Dorong Hak Angket Karena Ada Kejanggalan, TPN: Untuk Mencegah Hal Serupa Terjadi di Pemilu Berikutnya

JAKARTA - Wacana digulirnya hak angket semakin deras untuk menelisik segala kejanggalan dalam proses Pemilu 2024. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional(TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan, pihaknya turut mendorong adanya evaluasi menyeluruh dari proses Pemilu 2024.

"Bagi kami dalam pemilu, yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasil semata," terang Seno saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).

Seno menjelaskan dorongan angket DPR RI itu didasari atas sejumlah kejganjilan proses pemilu, seperti adanya intimidasi, dugaan intervensi kekuasaan hingga kejanggalan sebelum hari pemungutan suara.

"Kita melihat rangkaian panjang berbagai intimidasi, intervensi kekuasaan, dan sebagainya yang terjadi utamanya sebelum hari H pemilu adalah lapis demi lapis masalah," terang Seno.

"Maka untuk mencegah hal serupa terjadi di pemilu berikutnya, Pemilu 2024 harus diperiksa secara menyeluruh. Di situlah titik urgensi menyuarakan hak angket berada," terang Seno.

Seno pun mengingatkan bahwa angket DPR RI merupakan k hak konstitusional yang memiliki ruang terhormat dalam sistem demokrasi Indonesia melalui parlemen.

"Ini semata-mata untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap mekanisme demokrasi kita di waktu yang akan datang," tandasnya.