Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Hak Angket Karena Ada Kejanggalan, TPN: Untuk Mencegah Hal Serupa Terjadi di Pemilu Berikutnya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |08:46 WIB
Dorong Hak Angket Karena Ada Kejanggalan, TPN: Untuk Mencegah Hal Serupa Terjadi di Pemilu Berikutnya
A
A
A

JAKARTA - Wacana digulirnya hak angket semakin deras untuk menelisik segala kejanggalan dalam proses Pemilu 2024. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional(TPN) Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan, pihaknya turut mendorong adanya evaluasi menyeluruh dari proses Pemilu 2024.

"Bagi kami dalam pemilu, yang terpenting adalah prosesnya, bukan hasil semata," terang Seno saat dihubungi, Minggu (25/2/2024).

Seno menjelaskan dorongan angket DPR RI itu didasari atas sejumlah kejganjilan proses pemilu, seperti adanya intimidasi, dugaan intervensi kekuasaan hingga kejanggalan sebelum hari pemungutan suara.

"Kita melihat rangkaian panjang berbagai intimidasi, intervensi kekuasaan, dan sebagainya yang terjadi utamanya sebelum hari H pemilu adalah lapis demi lapis masalah," terang Seno.

"Maka untuk mencegah hal serupa terjadi di pemilu berikutnya, Pemilu 2024 harus diperiksa secara menyeluruh. Di situlah titik urgensi menyuarakan hak angket berada," terang Seno.

Seno pun mengingatkan bahwa angket DPR RI merupakan k hak konstitusional yang memiliki ruang terhormat dalam sistem demokrasi Indonesia melalui parlemen.

"Ini semata-mata untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap mekanisme demokrasi kita di waktu yang akan datang," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137502//megawati_soekarnoputri-5lRX_large.JPG
Sentil Kader PDIP soal Hasil Pemilu 2024, Megawati: Babak Belur Begitu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement