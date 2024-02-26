Kejanggalan Pemilu di Masyarakat Kian Memanas, Saksikan Updatenya di Kawal Suara Rakyat, hanya di iNews

JAKARTA - Dugaan kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir di tengah masyarakat. Ketidakpuasan warga perihal hasil hitung cepat pemilu, kian memanas.

Hasil akhir pemilu pada 14 Februari 2024 belum selesai. Masyarakat sipil menerima banyak laporan atas kejanggalan-kejanggalan pemilu yang terjadi di lapangan. Salah satunya video viral di sosial media soal caleg di Banten yang ngamuk saat plano rekapitulasi perhitungan suara.

Caleg tersebut ngamuk, lantaran adanya dugaan kecurangan pihak PPK dan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan saat plano.

Ada dugaan puluhan suara partai yang diduga hilang. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain. Namun, hingga saat ini pihak PPK dan penyelenggara pemilu belum mau membuka hasil C1 plano tersebut.