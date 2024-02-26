Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Kejanggalan Perolehan Suara Parpol, KPU: Silakan Diluruskan saat Rekapitulasi di Kecamatan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |13:59 WIB
Ada Kejanggalan Perolehan Suara Parpol, KPU: Silakan Diluruskan saat Rekapitulasi di Kecamatan
Komisioner KPU Idham Holik (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta kepada partai politik (parpol) untuk meluruskan secara langsung pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, apabila ditemukan adanya kejanggalan atas perolehan suara yang diraihnya dalam Pemilu 2024.

Anggota KPU RI, Idham Holik menyampaikan bahwa setiap parpol peserta Pemilu memiliki hak untuk menempatkan saksinya di semua tingkatan, mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU RI.

"Oleh karena itu, apabila terjadi kejanggalan perolehan suara partai politik terhadap dokumen yang dimiliki, maka hal tersebut bisa diluruskan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Nah inilah pentingnya penempatan saksi," kata Idham dalam program iNews Today, Senin (26/2/2024).

Dalam konteks bicara kemurnian suara, kata dia, KPU tidak bisa merujuk pada pendapat-pendapat publik yang sekiranya dari sisi fakta dari sisi otentisitasnya pun masih perlu ditelaah lebih lanjut.

"Kita kembali kepada dokumen yang dimiliki oleh saksi itu sendiri, dokumen yang dimiliki oleh Bawaslu, dokumen yang dimiliki oleh PPK pada saat rekapitulasi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement