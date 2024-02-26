KPU Bakal Cek Soal Data C Hasil Partai Perindo di Sirekap yang Tak Dapat Terlihat

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera memeriksa informasi terkait data atau formulir model C. Hasil milik Partai Perindo yang tidak dapat terlihat di sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) Pemilu 2024.

"Berkenaan dengan informasi yang disampaikan tadi, tentunya nanti kami akan cek apakah informasi tersebut memang akurat atau memang ada ketidaktepatan dalam pemahaman berkenaan dengan Sirekap," kata Anggota KPU RI, Idham Holik dalam program iNews Today, Senin (26/2/2024).

Idham juga turut menanggapi soal kolom form C.hasil milik Partai Perindo yang hanya berlatar warna hitam hingga ada juga yang berwarna abu-abu. Dia menyebut, hal itu bukan terjadi lantaran Sirekapnya.

"Jadi berkenaan dengan kualitas gambar yang ada di dalam Sirekap, itu sangat bergantung kualitas gambar yang berada di TPS pada saat pengambilan gambar oleh KPPS dan dikirim kepada KPU," ujarnya.

Sekedar informasi, Sirekap KPU tak menampilkan Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelusuran, Form C Hasil Partai Perindo di sejumlah TPS di Sumatera Utara tak ditampilkan dalam Sirekap.