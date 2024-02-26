51 Juta Pemilih Ditawari Bansos Jelang Pilpres 2024, Pakar : Jangan Dianggap Remeh

JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menanggapi hasil survei pascapencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas pada 14 Januari 2024.

Dimana 51 juta seperlima bagian publik (20,3 persen) dari 204 juta orang responden pernah ditawari bansos baik sembako maupun uang, oleh tim sukses dari parpol ataupun capres di pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Emrus mengatakan bahwa data tersebut bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk melihat fenomena tersebut.

