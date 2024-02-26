Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AHY Blak-blakan soal Pertemuan Dua Kali Prabowo dan Pepo SBY Usai Pemilu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |15:39 WIB
AHY Blak-blakan soal Pertemuan Dua Kali Prabowo dan Pepo SBY Usai Pemilu
Prabowo Subianto dan SBY (Tim media Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan isi pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto dengan ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.

Diketahui, Prabowo dan SBY sudah dua kali melakukan pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan di Pacitan pada Sabtu (17/2). Dan pertemuan kedua dilangsungkan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, pada Jumat (23/2).

"Saya tidak mendengar langsung karena saya tidak di dalam pertemuan itu tapi yang saya dengar dari Pak SBY adalah bahwa pertemuan dua tokoh tersebut tentu membicarakan hal-hal yang mendasar untuk kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara," kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).

AHY mengatakan, bahwa keduanya membahas mengenai situasi pasca pemilu. Menurutnya perlu ada rekonsiliasi bangsa dan dirinya berharap kepada masyarakat agar tidak berlarut-larut dalam intensitas politik dan menerima hasil dari KPU.

"Tentu tidak mudah bagi yang belum menang atau belum berhasil ini berlaku untuk pilpres dan pileg tapi sejatinya demokrasi itu adalah menghadirkan kompromi,”ujar AHY.

“Kemudian kita juga sejak awal menyatakan siap menang siap kalah inilah pembuktiannya disinilah kedewasaan bangsa kita dalam berdemokrasi dalam berpolitik mudah-mudahan itu bisa sering terjadi,"sambung AHY.

Prabowo dan SBY, kata AHY, juga membicarakan mengenai outlook ekonomi Indonesia saat ini yang nantinya dihadapkan dengan berbagai tantangan. Capaian pemerintahan Presiden Jokowi dan legacynya, kata AHY, harus juga dijaga dan dipertahankan.

Halaman:
1 2
      
