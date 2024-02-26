Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Audiensi Bareng KPU, Bahas Timeline Permohonan Sengketa Hasil Pemilu 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |17:00 WIB
MK Audiensi Bareng KPU, Bahas Timeline Permohonan Sengketa Hasil Pemilu 2024
MK (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu melakukan audiensi terkait kemungkinan adanya permohonan sengketa hasil Pemilu 2024. Pertemuan ini juga membahas skenario berkaitan dengan timeline permohonan gugatan hasil sengketa Pemilu.

"Bagaimanapun meski proses rekapitulasi masih berjalan tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan oleh KPU," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, Senin (26/2/2024).

Mahkamah Konstusi, kata Fajar, menitikberatkan penerimaan permohonan sengketa hasil Pemilu pasca KPU menetapkan pemenang Pemilu. Menurutnya, setelah penetapan hasil Pemilu, maka MK bakal juga siap menerima permohonan gugatan.

"Karena begitu pengumuman dari KPU maka itulah menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298//mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184846//mentan-OqlQ_large.jpg
Sikapi Putusan MK, Mentan Amran Ungkap Peran Polisi di Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184253//arsul_sani-fxWP_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arsul Sani, Hakim MK yang Dituduh Pakai Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183881//polri-AarB_large.jpg
PBHI Sebut Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi Sepanjang Sesuai Tupoksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183448//dpr-HduZ_large.jpg
DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177664//dpr-KNTl_large.jpg
DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement