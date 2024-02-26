Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Segera Berakhir, Ini Imbauan KPU ke Parpol

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |17:24 WIB
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Segera Berakhir, Ini Imbauan KPU ke Parpol
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan bahwa proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 yang dilakukan di tingkat Kecamatan, pada tanggal 2 Maret 2024 akan segera berakhir. KPU juga turut memberikan imbauan kepada para peserta Pemilu, khususnya partai politik.

Untuk itu, Anggota KPU RI, Idham Holik menyampaikan, saat ini jajarannya di tingkat Kabupaten/Kota tengah memastikan petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) bisa benar-benar dapat melaksanakan rekapitulasi sampai tanggal 2 Maret tersebut.

"Karena 2 Maret itu adalah batas akhir proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK," kata Idham dalam program iNews Today, Senin (26/2/2024).

Sementara, imbauan yang dimaksud agar partai politik bisa memastikan dapat menempatkan para saksinya dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan tersebut.

Peran saksi ini sangat penting untuk mengawal suara-suara yang didapat, untuk tetap sesuai dengan data yang dimilikinya masing-masing.

"Karena, hasil resmi pemilu itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu, itu ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan mulai dari PPK sampai KPU Republik Indonesia," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilpres 2024 Pemilu 2024 KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179873//ijazah_jokowi-MOf2_large.jpg
Bonatua Minta KPU Dihadirkan ke Sidang Sengketa Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179632//m_afifuddin-Lkq4_large.jpg
Ini Pendidikan M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887//mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178710//wakil_ketua_komisi_ii_dpr_ri_dede_yusuf_macan_effendi-wWhF_large.jpg
DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173183//subhan-uCm1_large.jpg
Wapres Gibran Tidak Hadir, Mediasi Gugatan Ijazah Ditunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement