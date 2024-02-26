Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Digeruduk Demonstran, Sejumlah Intel Pantau Kantor ICW saat Diskusi Kecurangan Pemilu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |17:45 WIB
Digeruduk Demonstran, Sejumlah Intel Pantau Kantor ICW saat Diskusi Kecurangan Pemilu
Kantor ICW Didemo Massa/MPI
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah mengaku sempat mengalami beberapa kejanggalan sebelum kantornya didatangi sekelompok massa untuk demonstrasi pada Senin (26/2/2024).

Ia merasa diamati setiap pergerakan ICW oleh orang tidak dikenal (OTK) terutama saat menggelar diskusi kecurangan Pemilu 2024, beberapa waktu lalu.

"Iya, jadi memang ruang publik kami itu sangat terbuka bagi kelompok masyarakat yang aktif bersuara kritis, dan memang ada beberapa kondisi, beberapa waktu ke belakang kami menduga ada sekelompok orang yang patut diduga adalah intel datang ke kantor untuk mengintai kegiatan aktivitas," kata Wana kepada wartawan di Kantor ICW.

Dia menjelaskan, bahwa Kantor ICW juga didatangi sejumlah OTK dan menetap dengan jangka waktu lama untuk mengamati. Ia pun menduga bahwa kantornya tengah dalam pemantauan.

"Misalnya beberapa minggu yang lalu, ada kegiatan di ICW, lalu ada sejumlah orang yang tidak dikenal, yang datang dan menetap dengan jangka waktu yang lebih lama melihat kondisi ICW. Dan kemudian ketika ditanyakan, lalu kemudian mereka berkilah,”ungkapnya.

“Dari situ kami menduga bahwa kantor ICW sedang dipantau. Dan rasanya ini bukan hanya ICW saja yang dipantau, tapi juga lembaga lain," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
