Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo: Hasil Resmi Pemilu Bukanlah Hasil di Sirekap!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |18:30 WIB
Perindo: Hasil Resmi Pemilu Bukanlah Hasil di Sirekap!
Ketua Bidang Politik DPP Perindo, Yusuf Lakaseng (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menegaskan, hasil penghitungan suara yang terdata di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merupakan hasil resmi pemilihan umum (pemilu). Pernyataan ini, sekaligus merespon adanya kabar perolehan suara Partai Perindo yang tak lolos ambang parlemen.

"Ya memang belum selesai (rekapitukasi manual KPU RI), lagi berproses secara berjenjang," terang Yusuf saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

Atas dasar itu, Yusuf menegaskan, hasil hitung suara di Sirekap KPU RI bukan hasil akhir yang resmi untuk menentukan partai politik (parpol) peserta pemilu masuk ke Senayan. Ia berkata, hasil rekapitulasi suara manual yang dilakukan berjenjang dari tingkat TPS hingga KPU RI yang dijadikan dasar untuk menentukan peserta pemilu lolos ke parlemen.

"Masyarakat perlu tau bahwa yang dipakai sebagai hasil resmi pemilu bukanlah hasil di Sirekap KPU, melainkan rekapitulasi manual berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampe Provinsi dan berakhir di KPU Pusat," tegas Yusuf.

Di sisi lain, Yusuf merasa janggal akan perolehan suara partainya. Apalagi, kata Yusuf yang terdata dalam Sirekap KPU RI. Ia menilai, Partai Perindo seakan menjadi target operasi dari sejumlah pihak agar tidak lolos parlemen.

"Saya melihat Perindo seperti sedang menjadi target operasi untuk di guremkan, ada framing sistematis menghancurkan Perindo," tegas Yusuf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Sirekap Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement