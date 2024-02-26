Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Hasil Sirekap, Waketum Perindo: Terjadi Banyak Kejanggalan di TPS

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:19 WIB
Soroti Hasil Sirekap, Waketum Perindo: Terjadi Banyak Kejanggalan di TPS
Waketum Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons terkait tak munculnya suara Partai Perindo pada Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU di Pemilu 2024.

Ia pun menilai bahwa hal itu seolah-olah ada indikasi bahwa suara Perindo ditutupi. Menurutnya, aplikasi Sirekap tidak optimal sehingga terjadi banyak kejanggalan yang terjadi di banyak tempat pemungutan suara (TPS).

"Tujuan penting dari Sirekap adalah rekam data, informasi cepat kepada publik, dan sebagai alat untuk memotong mata rantai manipulasi di proses rekap berjenjang. Namun, ternyata Sirekap tidak optimal dilakukan khususnya poin ketiga, malah seakan akan Sirekap menjadi bahan terjadinya banyak kejanggalan yang terjadi di banyak TPS," kata Ferry kepada wartawan, Senin (26/2/2024).

Ferry yang juga maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat I itu mengatakan bahwa Partai Perindo tengah melakukan proses pengumpulan data dan pencermatan melalui Sirekap

"Didapati data yang tidak jelas dan ditutupi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
