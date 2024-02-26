Bawaslu Ungkap 30 Pengawas Pemilu 2024 Wafat Sejak Masa Pemungutan Suara

BAWASLU - Sebanyak 30 petugas pengawas Pemilu 2024 tercatat meninggal dunia selama bertugas. Hal itu terhitung sejak masa pemungutan suara.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan jumlah itu terhitung hingga hari ini, Senin (26/2/2024).

Bagja menyebutkan bahwa pihaknya masih terus akan mencatat perkembangan petugas yang meninggal dunia.

"Sampai hari ini kan kita hitung, karena kan masa jabatannya sampai dengan hari ini aja. Saya harus cek, sampai minggu ini ada penambahan dua, jadi sekitar 2 atau berarti sekitar 30 orang (meninggal)," kata Bagja, Senin (26/2/2024).

Petugas pengawas Pemilu itu termasuk pengawas tempat pemungutan suara (TPS), panitia pada tingkat Kelurahan atau desa hingga Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Dari hasil evaluasi, wafatnya sejumlah petugas pengawas Pemilu itu berkaitan dengan kelelahan. "Evaluasinya ada yang kelelahan, namun kita cek dulu ya," sambungnya.