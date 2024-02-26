Buka MTQ ke-XV, Walkot Tangsel: Al-Qur'an sebagai Sumber Petunjuk dan Inspirasi

CIPUTAT - Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie membuka gelaran Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XV tingkat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di Kecamatan Ciputat, pada 25 sampai 28 Februari 2024.

Pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan bedug yang dilakukan oleh Wali Kota Benyamin Davnie didampingi Sekretaris Daerah Bambang Noertjahjo, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang bertempat di Lapangan Sepak Bola, Kecamatan Ciputat.

Pembukaan juga berlangsung meriah, ditandai dengan penampilan defile para kontingen dari 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan, serta penampilan dari musik gambus El Corona.

Wali Kota Benyamin mengatakan bahwa gelaran MTQ tidak hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur'an. Melainkan adalah upaya dalam membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

"Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk dan inspirasi. Sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini, bersama Al-Qur'an kita wujudkan kebersamaan dan persaudaraan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Benyamin.

Tentunya kata Benyamin, pemahaman tentang Al-Qur'an dapat menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di Tangsel. Sesuai dengan misi MTQ yakni menghargai dan meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an di kalangan masyarakat, khususnya di generasi muda.

"Sudah banyak contoh nyata di Tangerang Selatan, bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an berhasil menginspirasi berbagai inisiatif sosial dan komunitas," ucapnya.