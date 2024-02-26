Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bareskrim Limpahkan Kasus Pelecehan Seksual Rektor Universitas Pancasila ke Polda Metro

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:28 WIB
JAKARTA - Bareskrim Polri melimpahkan laporan kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Rektor Universitas Pancasila berinisial Prof Dr Edei Toet Hedartno ke Polda Metro Jaya.

"Benar (laporan telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (26/2/2024).

Namun, Ade tidak menjelaskan terkait kapan laporan itu dilimpahkan Bareskrim ke Polda Metro Jaya. Ade hanya mengungkapkan bahwa kasus tersebut akan ditangani juga oleh Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari Mabes untuk melimpahkan, karena dalam proses penanganan penyelidikan atau penyidikan ada lapis kemampuan," tuturnya.

"Ada kasus-kasus yang dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh Polsek, Polres, Polda hingga Mabes," sambung dia.

Diketahui sebelumnya, ada dua orang korban dalam kasus tersebut yakni berinisial RZ dan DF.

Halaman:
1 2
      
