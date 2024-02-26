Periksa 8 Saksi Pelecehan Rektor UP, Begini Penjelasan Polda Metro

JAKARTA - Sebanyak delapan saksi telah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila Edei Toet Hedartno (ETH).

Salah satu yang diperiksa adalah pelapor dugaan pelecehan berinisial RZ.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan sebanyak delapan saksi telah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Metro Jaya.

"Ada delapan tadi ya, nanti untuk detailnya ini dari pihak mana akan kami pastikan lagi," kata Ade di Polda Metro Jaya, Senin (26/2/2024).

Dia menjelaskan salah satu saksi yang diperiksa ialah RZ yang merupakan pelapor dalam kasus tersebut. Sedianya diduga pelaku ETH diperiksa hari ini, namun dia meminta penundaan pemeriksaan.

"RZ sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi termasuk korban. Sedianya dijadwalkan hari ini tadi pagi untul terlapor diambil keterangan dalam rangka penyelidikan namun berhalangan berdasarkan surat yang diterima tadi," jelasnya.