Mayat Wanita Ditemukan Tewas di Kontrakan Tambora, Diduga Korban Pembunuhan

JAKARTA - Mayat wanita paruh baya berinisial S (54) ditemukan membusuk pada sebuah kontrakan di Jalan Angke Barat, RT 4/1, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (25/2) malam mulai terungkap.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan mengatakan bahwa setelah pihaknya melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), kami mulai mendapat titik terang kematian karyawan konveksi itu. Ada dugaan mengarah ke pembunuhan dan masih akan terus didalami sembari menunggu hasil autopsi.

"Sementara ada mengarah ke pembunuhan. Tapi masih kita dalami kita menunggu hasil autopsi. Karena melihat hasil olah TKP identifikasi ada kejanggalan yang kita lihat sehingga kita melakukan penyelidikan lebih mendalam," ujar Andri saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Sebelumnya, Kapolsek Tambora, Kompol Dony Harvida menyebut penemuan atas laporan dari warga sekitar yang mencium bau busuk dari TKP.

"Warga temuin bau tidak enak. Kondisi jenazah sudah mulai membusuk diperkirakan beberapa hari, di sebuah kamar kos," kata Dony saat dihubungi wartawan, Senin (26/2/2024).