Pelaku Pembunuhan Wanita di Tambora Ternyata Suami Sendiri, Berhasil Ditangkap

JAKARTA - Polisi mengungkap bahwa pelaku pembunuhan wanita paruh baya berinisial S (54) yang ditemukan membusuk pada sebuah kontrakan di Tambora, Jakarta Barat, merupakan suaminya sendiri.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, pelaku ditangkap di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (26/2) tanpa perlawanan.

"(Pelaku suami sendiri) iya, ditangkapnya hari ini, di daerah Muara Kapuk," kata Andri saat dihubungi, Senin (26/2/2024).

"Pada saat ditangkap, baru selesai nyari kerjaan di daerah sana," imbuh Andri.

Menurut Andri, pada saat ditangkap memang sempat ingin melarikan diri, namun sudah kepergok.

"Iya dia lari kesana, sempat melarikan diri tapi udah kepergok duluan," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan sementara, polisi sudah mengamankan barang bukti berupa baju, namun saat dikonfirmasi yang lainnya, Andri menyebut akan dirilis Rabu nanti.

Sebelumnya, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi temuan mayat di Jalan Angke Barat RT 4 RW 1, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Polisi menduga korban meninggal lantaran dibunuh.

Adapun Kapolsek Tambora, Kompol Dony Harvida menyebut penemuan atas laporan dari warga sekitar yang mencium bau busuk dari TKP.