Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perludem Dorong Sirekap KPU Diperbaiki Guna Pantau Proses Pemilu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |04:46 WIB
Perludem Dorong Sirekap KPU Diperbaiki Guna Pantau Proses Pemilu
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mengakui adanya masalah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong sistem Sirekap milik KPU diperbaiki bukan malah diberhentikan.

Peneliti Perludem Ihsan Maulana mengatakan, jika Sirekap ditutup justru kita tidak bisa memantau proses perubahan lalu juga proses rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup.

 BACA JUGA:

"Karena salah satu alat yang bisa dipantau oleh publik saat ini berkaitan dengan C-hasil hanya Sirekap gitu ya, problem-problem permasalahan hari ini itu yang menjadi PR dan harus diperbaiki oleh KPU," ujar Ihsan dalam program iNews Room, dikutip Senin (26/2/2024).

Perludem justru khawatir jika Sirekap ditutup akan semakin membuat gelap proses rekapitulasi manual berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU.

"Problem hari ini kan makin terlihat bahwa ada suara yang berkurang, ada suara yang berpindah dan ada yang suaranya tiba-tiba menjadi naik ya karena sistem aplikasi Sirekap," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement