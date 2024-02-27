Sekjen Perindo Soroti Permasalahan Sirekap, Bisa Rugikan Banyak Pihak

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq menyampaikan bahwa temuan-temuan kejanggalan aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) bisa rugikan berbagai partai.

Hal itu karena ada satu hal yang mengagetkan saat proses perhitungan oleh internal Perindo, dari mulai mengunduh Sirekap hingga temuan terkait form C1 atau C-hasil.

"Pertama saya sampaikan memang di dalam proses perhitungan yang dilakukan di internal Partai Perindo, ketika harus mengunduh aplikasi di Sirekap banyak sekali temuan-temuan yang terkait dengan C1 yang blank dan ini sesuatu yang mengagetkan," kata Rofiq dalam program Sindo Prime, Selasa (27/2/2024).

"Karena kita tahu bahwa pemilu hari ini itu dalam konteks pembiayaannya sangat mahal sekali, sangat mahal, sangat besar puluhan triliun Rupiah,” imbuhnya.