Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waketum Perindo Ferry Kurnia Minta KPU Transparan Tampilkan Data C1 di Sirekap

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |07:02 WIB
Waketum Perindo Ferry Kurnia Minta KPU Transparan Tampilkan Data C1 di Sirekap
Ferry Kurnia Rizkiyansyah. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons terkait tak munculnya data Partai Perindo pada aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Ferry meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 harus transparan dan riil perihal data hasil pemungutan suara yang ada pada C1 atau C hasil plano apa adanya.

"KPU RI harus secara transparan dan riil menampilkan data yang ada dari C Hasil Plano apa adanya. Diharapkan jangan memunculkan ruang ketidaktransparanan sehingga dikhawatirkan adanya prasangka manipulasi yang terjadi. Alhasil tidak sesuai dengan tujuan awal," ucap Ferry kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

 BACA JUGA:

Ferry menyarankan agar Sirekap dihentikan terlebih dahulu untuk pembenahan sistem dan perihal masalah input data.

"Bila diperlukan Sirekap di hentikan dulu untuk dibenahi sistem dan input datanya sambil mengawal proses rekap secara berjenjang dari mulai PPK di kecamatan," ujarnya.

 BACA JUGA:

Ia menilai aplikasi Sirekap tidak optimal sehingga terjadi banyak kejanggalan yang terjadi di banyak tempat pemungutan suara (TPS).

"Tujuan penting dari Sirekap adalah rekam data, informasi cepat kepada publik, dan sebagai alat untuk memotong mata rantai manipulasi di proses rekap berjenjang. Namun, ternyata sirekap tidak optimal dilakukan khususnya poin ketiga, malah seakan akan sirekap menjadi bahan terjadinya banyak kejanggalan yang terjadi di banyak TPS," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement