Waketum Perindo Ferry Kurnia Minta KPU Transparan Tampilkan Data C1 di Sirekap

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah merespons terkait tak munculnya data Partai Perindo pada aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

Ferry meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 harus transparan dan riil perihal data hasil pemungutan suara yang ada pada C1 atau C hasil plano apa adanya.

"KPU RI harus secara transparan dan riil menampilkan data yang ada dari C Hasil Plano apa adanya. Diharapkan jangan memunculkan ruang ketidaktransparanan sehingga dikhawatirkan adanya prasangka manipulasi yang terjadi. Alhasil tidak sesuai dengan tujuan awal," ucap Ferry kepada wartawan, Selasa (27/2/2024).

BACA JUGA:

Ferry menyarankan agar Sirekap dihentikan terlebih dahulu untuk pembenahan sistem dan perihal masalah input data.

"Bila diperlukan Sirekap di hentikan dulu untuk dibenahi sistem dan input datanya sambil mengawal proses rekap secara berjenjang dari mulai PPK di kecamatan," ujarnya.

BACA JUGA:

Ia menilai aplikasi Sirekap tidak optimal sehingga terjadi banyak kejanggalan yang terjadi di banyak tempat pemungutan suara (TPS).

"Tujuan penting dari Sirekap adalah rekam data, informasi cepat kepada publik, dan sebagai alat untuk memotong mata rantai manipulasi di proses rekap berjenjang. Namun, ternyata sirekap tidak optimal dilakukan khususnya poin ketiga, malah seakan akan sirekap menjadi bahan terjadinya banyak kejanggalan yang terjadi di banyak TPS," ungkapnya.