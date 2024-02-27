Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini! Aiman Witjaksono dalam Rakyat Bersuara Ungkap "Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir, Ke Mana Ujungnya?" Live di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |09:04 WIB
Malam Ini! Aiman Witjaksono dalam Rakyat Bersuara Ungkap
Rakyat Bersuara (Foto : iNews)
A
A
A

PASCA Pemilu 2024, dugaan kecurangan terus muncul di masyarakat. Atas dasar tersebut, mencuat wacana untuk mengusulkan agar hak angket DPR segera digulirkan.

Bersama Aiman Witjaksono dan para narasumber kredibel seperti, Rocky Gerung, A.M Ngabalin, Refly Harun dalam Dialog Spesial : Rakyat Bersuara "Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir, Ke Mana Ujungnya?” Malam ini, live di iNews.

Dalam dialog spesial Rakyat Bersuara minggu lalu yang dihadiri oleh Refly Harun, Maman Abdurrahman, Adian Napitupulu, Idham Holik, Pratama Persadha, M. Qodari,dan dan Rocky Gerung, segala permasalahan pemilu terang-terangan diungkap secara jelas, sehingga mengarah kepada hak angket DPR.

Banyaknya laporan kecurangan yang terjadi, usulan hak angket DPR pun disampaikan oleh Calon Presiden no urut 03, Ganjar Pranowo yang mengatakan penggunaan hak angket tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mempertanggungjawabkan KPU dan Bawaslu terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dianggap terstruktur.

Usulan tersebut-pun mendapatkan respon yang beragam dari partai politik yang ada di parlemen. Kubu 03 dan 01 mendukung sepenuhnya usulan hak angket DPR digulirkan, sementara kubu 02 menilai hal tersebut berlebihan.

Dilansir dalam laman dpr.go.id, hak angket sendiri merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Eksklusif, kecurangan pemilu hingga hak angket ini akan lengkap dibahas dalam Dialog Spesial: Rakyat Bersuara "Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir, Ke Mana Ujungnya?” Kembali mempertemukan narasumber yang kredibel, seperti, Ganjar Pranowo, Calon Presiden no urut 03, Rocky Gerung, Akademisi, Refly Harun, Jubir Timnas Amin, A.M Ngabalin, Tenaga Ahli kantor staf presiden dan Fahri Bachmid, Wakil Komandan Tim Hukum TKN. Saksikan malam ini, Selasa (27/02/2024) pukul 19.00 WIB Live di iNews.

(Angkasa Yudhistira)

      
