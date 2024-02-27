Dukung Hak Angket DPR, Rumah Bersama Alumni Jabar: Tolak Kejahatan Pemilu 2024!

JAKARTA - Sejumlah alumni dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Jawa Barat yang tergabung dalam 'Rumah Bersama Alumni Jabar' menolak hasil Pilpres 2024 yang penuh dengan kejahatan dan mendukung penggunaan Hak Angket oleh DPR RI.

Diketahui hak angket DPR diinisiasi Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo serta didukung Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan partai pengusung Koalisi Perubahan.

Adapun pernyataan sikap diinisiasi oleh alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad) serta dihadiri alumni dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Selanjutnya Universitas Parahyangan (Unpar), serta A2B sebagai perwakilan alumni. Sedangkan empat poin pernyataan sikap dibacakan Atmo Arif yang merupakan alumni ITB.

"Menyikapi berbagai kontroversi dalam pelaksanaan Pilpres 2024, mulai dari keputusan MK, pendaftaran calon di KPU yang melanggar peraturan, serta berbagai dugaan kecurangan sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara,” kata Koordinator RBA Jabar, Budi Herwansyah, dikutip Selasa (27/2/2024).

“Kami atas nama alumni perguruan tinggi yang tergabung di RBA Jawa Barat menyatakan sejumlah sikap," lanjutnya.

Berikut empat poin pernyataan sikap RBA Jabar: