Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waketum Perindo Ferry Nilai Sirekap Belum Optimal Putus Mata Rantai Manipulasi Suara

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |12:36 WIB
Waketum Perindo Ferry Nilai Sirekap Belum Optimal Putus Mata Rantai Manipulasi Suara
Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia (foto: dok MNC Portal)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menilai sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap) belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal, dalam memutus mata rantai upaya memutus mata rantai manipulasi suara yang diperoleh dalam Pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, melihat seharusnya ada tiga tujuan yang harusnya bisa terpenuhi dengan keberadaan Sirekap ini. Pertama, rekam data, kedua adalah informasi cepat kepada publik.

Ketiga, dan yang paling penting adalah dapat memotong mata rantai manipulasi yang terjadi ketika terjadi proses rekapitulasi secara berjenjang dari mulai tingkat PPK sampai nasional. Ferry menilai, fungsi rekam data mungkin sudah bisa dijalankan. Namun, dua fungsi lainnya belum dilaksanakan secara optimal.

"Tapi yang informasi cepat dan juga terkait dengan memotong mata rantai manipulasi secara berjenjang ini memang tidak optimal terlaksana dari aktivitas yang dilakukan Sirekap," kata Ferry dalam program iNews Today, Selasa (27/2/2024).

Mantan Anggota KPU RI itu berpandangan bahwa sebaiknya ada proses penghentian sementara dari Sirekap tersebut. Hal ini penting dalam rangka untuk memperbaiki sistem sekaligus untuk menegaskan bahwa hasil itu sesuai dengan formulir model C.Hasil plano yang memang ada.

"Oleh karena itu saya berharap ini dihentikan atau setidak-tidaknya dilakukan proses audit yang memang ada dalam konteks Sirekap itu sendiri," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement