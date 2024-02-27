Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Kapolri ke Seluruh Personel dalam Peringatan Isra Mikraj

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |13:26 WIB
Pesan Kapolri ke Seluruh Personel dalam Peringatan Isra Mikraj
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Peringatan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad SAW 1445 H diselenggarakan Mabes Polri. Acara ini dihadiri Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri dan pejabat utama, serta anggota Polri.

Dofiri yang mewakili sekaligus membacakan sambutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Isra Mikraj ini pun diselenggarakan dengan tema Hikmah Isra Mikraj Menanamkan Moral Dalam Mewujudkan Polri Presisi Siap Mengawal Pemilu Damai.

Dalam sambutan itu, Kapolri menyampaikan bahwa peringatan Isra Mikraj ini sebagai salah satu pembinaan bagi para anggota. Perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW menuai berbagai pelajaran penting yang dapat dijadikan contoh.

“Perjalanan ilahiyah Nabi Besar Muhammad SAW, peristiwa yang hanya berlaku satu kali dalam sejarah umat manusia, lambang kebesaran dan kehormatan, serta merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW,” kata Dofiri mewakili Kapolri, Selasa (27/2/2024).

Kisah Nabi Muhammad SAW yang diperingati, menurut Dofiri, harus disikapi untuk meningkatkan iman dan ketakwaan. Dengan keimanan, maka personel Korps Bhayangkara diharapkan dapat mengabdi kepada institusi dan negeri sebaik mungkin.

“Sekaligus menjadi benteng di era global, di mana nilai moral semakin pudar dalam kehidupan sosial politik, kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Diharapkan, Isra Mikraj ini dapat lebih memantapkan iman, sehingga berimplikasi kepada kehidupan sehari-hari dalam bekerja. Selain itu diharapkan, jajaran personel sadar bahwa pengabdian yang dilakukan selama ini bukan semata-mata tugas duniawi, melainkan adanya aspek ukhrawi dan teologis yang didasari batin.

Halaman:
1 2
      
