HOME NEWS NASIONAL

Suara Perindo Dicuri Partai Pendukung Istana Bentuk Kejahatan Demokrasi!

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |13:35 WIB
Suara Perindo Dicuri Partai Pendukung Istana Bentuk Kejahatan Demokrasi!
Ilustrasi Kecurangan Pemilu/Antara
A
A
A

JAKARTA – Isu dugaan kecurangan pengalihan suara partai politik kecil seperti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelora, dan Partai Ummat ke partai politik tertentu pendukung Istana kian menguat selama beberapa waktu terakhir.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan modus kecurangan pengalihan suara tersebut harus dilawan dan dibuktikan melalui saksi-saksi Caleg ke institusi terkait dan berbagai cara lainnya agar keadilan dan demokrasi benar-benar terwujud.

"Jika betul itu yang terjadi jelas itu kejahatan demokrasi. Harus dilawan dan dikawal. Karena haram hukumnya suara partai lain dialihkan ke partai lainnya agar lolos pemilu," kata Adi Prayitno, dikutip, Selasa (27/2/2024).

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menambahkan, apabila dugaan kecurangan pengalihan suara tersebut benar terjadi dan memiliki bukti otentik maka akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya ini bahaya yah kalau itu benar dan sampai terjadi ada pengalihan suara dari Partai Perindo, Partai Gelora dan Partai Ummat ke partai tertentu untuk lolos ke Senayan, maka itu merupakan kejahatan demokrasi yang nyata," ujar Ujang ketika dikonfirmasi MNC Portal.

Ia menjelaskan bentuk kecurangan peralihan atau manipulasi suara rakyat merupakan kejahatan demokrasi yang besar dan tidak bisa ditolerir.

"Dalam konteks seperti ini partai politik harus melawan, rakyat pun harus melawan, terkait dugaan kecurangan pengalihan suara itu," kata dia.

Ujang melihat apabila modus tersebut betul terjadi dan dilakukan oleh siapapun untuk meloloskan partai tertentu ke Senayan agar bisa lolos empat persen dengan diduga mencuri suara yang tidak lolos ke Senayan seperti Partai Perindo, Partai Ummat dan Partai Gelora maka ini sebuah kejahatan terencana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

