INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Usai Demo di Patung Kuda, Emak-Emak Geruduk Kantor Bawaslu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |15:04 WIB
Usai Demo di Patung Kuda, Emak-Emak Geruduk Kantor Bawaslu
Emak-emak geruduk kantor Bawaslu (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) berkumpul di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat. Emak-emak itu melakukan unjuk rasa untuk mengusut kecurangan pemilu dan menyoroti kenaikan harga bahan pangan usai pemilu.

Pantauan MNC Portal Indonesia di depan Bawaslu, Selasa (27/2/2024), terlihat sejumlah massa emak-emak menggunakan daster hingga membawa peralatan masak. Mereka melakukan protes harga beras hingga bahan pokok lainnya mengalami kenaikan.

“Kita sudah mau memasuki bulan puasa. Saat ini, harga beras, cabai, bahan pokok lainnya mengalami peningkatan. Bansos pun juga tidak merata, bansos dipolitisasi,” teriak salah satu orator di mobil komando.

Di atas mobil komando, orator juga meminta Bawaslu untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan pemilu. Menurutnya, saat ini Bansos sudah dipolitisasi.

Halaman:
1 2
      
