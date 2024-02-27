Teatrikal Jerit Ibu Hamil Menangisi Harga Sembako Melambung Tinggi

JAKARTA - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi teatrikal di sekitaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Selasa siang (27/2/2024). Aksi unjuk rasa yang dilakukan emak-emak ini lantaran meningkatnya harga sembako di pasar.

"Kita ibu-ibu rumah tangga jangan dianggap sepele. Dengan bersatunya ibu-ibu, maka apapun, sebesar apapun kecurangan pemilu, itu bisa kita terabas," ujar salah satu orator, Iwen (56) saat melakukan pidatonya di depan peserta aksi.

"Kita harus lawan. Kita harus terus berjuang. Bagaimanapun kita harus selesaikan masalah beras, kita harus selalu bergerak. Kita harus sama-sama untuk mendukung semua masyarakat yang masih dalam kemiskinan," sambung dia.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, para emak-emak mengenakan pakaian daster. Mereka membawa sejumlah peralatan masak seperti kuali, spatula hingga bakul nasi.

Salah satu ibu-ibu yang mengenakan daster bewarna putih berpura-pura hamil melakukan aksi dramatis. Ia menangis sembari mengusap-usap bayi di dalam perutnya.

"Hee. Heee. Heee," kata salah satu ibu berdaster putih sembari memperagakan akting sedih.