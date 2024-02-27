Demo Bawaslu, Emak-Emak GKR Desak DPR Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024

JAKARTA - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) berunjuk rada di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024). Dalam orasinya, emak-emak itu pun menuntut DPR RI untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

"Pakde (Jokowi) itu adalah permasalahan utama. Jadi kita harus mendukung juga hak angket yang akan digulirkan. Mudah-mudahan dengan adanya hak angket kita bisa terbuka, kecurangan pemilu bisa diselidiki," ujar seorang orator GKR, Irwen (56) di atas mobil komando.

Mereka pun menuntut harga sembako khususnya beras diturunkan. Gerakan Keadilan Rakyat ini meyakini naiknya harga pangan merupakan pengalihan dugaan kecurangan pemilu.