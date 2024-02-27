Demo Depan Bawaslu, Emak-Emak Pampangkan Tulisan 'Makzulkan Jokowi'

JAKARTA - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) berkumpul di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di depan Gedung Bawaslu pukul 16.30 WIB, terlihat para emak-emak yang menggunakan daster dan membawa sejumlah peralatan masak masih melakukan aksi unjuk rasa menyoroti kenaikan harga bahan pokok dan menyoroti dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Terlihat salah satu emak-emak yang menggunakan pakaian serba hitam memamerkan sebuah tulisan yang bertuliskan ‘Makzulkan Jokowi’. Aksi emak-emak itu pun turut mengundang perhatian dari pengendara yang melewati kawasan Bawaslu tersebut.

Sebelumnya, dalam orasi yang dilakukan di depan Bawaslu RI, emak-emak itu pun menuntut DPR RI untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Pakde (Jokowi) itu adalah permasalahan utama. Jadi kita harus mendukung juga hak angket yang akan digulirkan. Mudah-mudahan dengan adanya hak angket kita bisa terbuka, kecurangan Pemilu bisa diselidiki," ujar Irwen (56) di atas mobil komando.

Mereka pun menuntut harga sembako khususnya beras diturunkan. Gerakan Keadilan Rakyat ini meyakini naiknya harga pangan merupakan pengalihan dugaan kecurangan pemilu.

"Ibu-ibu harus tahu, kita harus bisa membawa misi dan visi kita agar beras turun. Teman-teman, kita jangan mau dialihkan kecurangan pemilu dengan harga beras. Betul tidak?" ucap Irwen.