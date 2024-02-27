Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demo di Bawaslu, Emak-Emak Bakar Keranda hingga Ban Bekas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |17:25 WIB
Demo di Bawaslu, Emak-Emak Bakar Keranda hingga Ban Bekas
Emak-emak bakar keranda di depan Bawaslu RI (Foto: Riyan Rizki Roshali)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) berkumpul di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, sejumlah emak-emak hingga peserta aksi lainnya sempat membakar ‘keranda’ yang mereka bawa. Selain itu, peserta aksi juga membakar ban bekas hingga sampah.

Melihat aksi itu, sejumlah petugas keamanan dari Bawaslu RI hingga pihak kepolisian pun langsung memadamkan api akibat aksi bakar yang dilakukan oleh peserta aksi.

Sebelumnya, dalam orasi yang dilakukan di depan Bawaslu RI, emak-emak itu pun menuntut DPR RI untuk menggulirkan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.

"Pakde (Jokowi) itu adalah permasalahan utama. Jadi kita harus mendukung juga hak angket yang akan digulirkan. Mudah-mudahan dengan adanya hak angket kita bisa terbuka, kecurangan Pemilu bisa diselidiki," ujar Irwen (56) di atas mobil komando.

Mereka pun menuntut harga sembako khususnya beras diturunkan. GKR meyakini naiknya harga pangan merupakan pengalihan dugaan kecurangan pemilu.

Halaman:
1 2
      
