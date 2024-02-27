Pencoblosan Ulang di Kuala Lumpur Digelar 9-10 Maret 2024, Pakai Kotak Suara Keliling

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia akan digelar pada Sabtu-Minggu 9 hingga 10 Maret 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan dilakukan menggunakan metode tempat pemungutan suara (TPS) dan kotak suara keliling (KSK).

"Nanti kami pastikan lagi, kami sampaikan lagi kalau sudah ada keputusan, gambaran awalnya rencananya untuk pemungutan suara ulang KSK akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret 2024 kemudian untuk metode TPS-nya akan dilaksanakan pada hari Ahad atau minggu tanggal 10 Maret 2024," kata Hasyim, Selasa (27/2/2024).