Bawaslu Usut Kasus Pencurian Suara Partai Perindo ke Parpol Pendukung Rezim

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan mengusut isu dugaan kecurangan pengalihan suara partai politik kecil seperti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelora, dan Partai Ummat ke partai politik tertentu pendukung Istana kian menguat selama beberapa waktu terakhir.

"Ada dugaan-dugaan demikian sedang diperiksa oleh Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

“Proses-proses (pengusutan pengalihan suara) ini sedang kita lakukan penanganan pelanggarannya,"sambung Rahmat.

BACA JUGA: Hak Angket Kecurangan Pemilu Bukti Bawaslu dan MK Tidak Bisa Diandalkan

Bawaslu kata Rahmat juga telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengkonversikan foto C1 ke dalam angka. Akan tetapi C1 tetap di upload ke dalam Sirekap dalam rangka pengawasan pemilu 2024.

"Untuk itulah rekomendasi Bawaslu terhadap sirekap adalah memperbaiki konversi image ke angka. Namun tetap menjalankan upload C hasil, untuk menjaga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan,"ucapnya.