HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Pastikan Belum Temukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |17:55 WIB
Bawaslu Pastikan Belum Temukan Pelanggaran Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan, sampai dengan saat ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Kriteria itu sampai sekarang belum ada, tapi jika ada laporan tentu kita akan periksa," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Menurut Rahmat, pihaknya akan menindaklanjuti adanya pelanggaran Pemilu apabila ditemukan. Namun, hingga saat ini hal itu belum ditemukan oleh lembaga pengawas Pemilu tersebut.

"Kita akan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap kecurangan penyelenggara Pemilu, pelanggaran terstruktur, penjelasan di Undang-Undang," sambungnya.

Rahmat menjelaskan, terkait dengan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif tidak bisa sembarang mengklaim. Melainkan ada kriteria terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

"Bahwa ada kriteria masifnya, terstruktur, sistematis dan masif. Apakah masuk TSM kalau hanya satu kecamatan sulit juga mengatakan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
