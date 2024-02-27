Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, KPU Gelar Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |18:01 WIB

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari (foto: dok MPI)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal memulai rapat pleno hasil penghitungan suara tingkat nasional untuk pemilih luar negeri. Adapun rapat pleno itu bakal digelari di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024 besok.

"Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, Selasa (27/2/2024).

Artinya, rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari rekapitulasi suara pemilih luar negeri yang memang sudah hampir rampung seluruhnya. Perlu diketahui bahwa dari 128 PPLN, tersisa satu PPLN di Kuala Lumpur yang belum selesai lantaran harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"Rapat pleno dilakukan pada Rabu 28 Februari 2024 besok dimulai pukul 09.00 WIB dimulai dari rekapitulasi hasil pemungutan suara luar negeri," sambungnya.

Adapun rapat pleno ini juga akan dihadiri saksi-saksi baik dari peserta Pemilu Pilpres, partai politik hingga saksi perseorangan anggota DPD. Adapun Bawaslu dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir,

"Ini rapat pleno terbuka, sehingga siapapun bisa mengakses, tapi tentunya untuk masuk ruangan ada keterbatasan," tutupnya.

(Awaludin)

      
