Sekjen Perindo Minta KPU-Bawaslu Tegas dan Transparan Kawal Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq meminta ketegasan dan transparansi penyelenggara Pemilu 2024 yakni KPU-Bawaslu untuk mengawal perjalanan proses rekapitulasi suara sesuai harapan peserta pemilu dan masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya.

"Sehingga diperlukan ketegasan dan transparansi dari KPU dan Bawaslu sangat penting untuk perjalanan rekapitulasi agar memenuhi harapan kita semua," kata Ahmad Rofiq dalam tayangan iNews Sore bertajuk 'Banyak Suara Hilang, Netizen Sorot Pemilu Curang' secara virtual, Selasa (27/2/2024).

Rofiq yang juga Caleg DPR RI Dapil Banten III dari Perindo mempertanyakan suara otentik masyarakat pakai yang mana. Sebab, Ia menyoroti proses perhitungan di tingkat kecamatan yang bisa saja terjadi pengalihan suara untuk kepentingan tertentu.

