Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekjen Perindo Minta KPU-Bawaslu Tegas dan Transparan Kawal Rekapitulasi Suara Pemilu 2024

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:38 WIB
Sekjen Perindo Minta KPU-Bawaslu Tegas dan Transparan Kawal Rekapitulasi Suara Pemilu 2024
Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Sekjen DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq meminta ketegasan dan transparansi penyelenggara Pemilu 2024 yakni KPU-Bawaslu untuk mengawal perjalanan proses rekapitulasi suara sesuai harapan peserta pemilu dan masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya.

"Sehingga diperlukan ketegasan dan transparansi dari KPU dan Bawaslu sangat penting untuk perjalanan rekapitulasi agar memenuhi harapan kita semua," kata Ahmad Rofiq dalam tayangan iNews Sore bertajuk 'Banyak Suara Hilang, Netizen Sorot Pemilu Curang' secara virtual, Selasa (27/2/2024).

Rofiq yang juga Caleg DPR RI Dapil Banten III dari Perindo mempertanyakan suara otentik masyarakat pakai yang mana. Sebab, Ia menyoroti proses perhitungan di tingkat kecamatan yang bisa saja terjadi pengalihan suara untuk kepentingan tertentu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement