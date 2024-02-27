Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Klaim Sudah Koreksi Ratusan Ribu Data Anomali Pilpres 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:49 WIB
KPU Klaim Sudah Koreksi Ratusan Ribu Data Anomali Pilpres 2024
Ketua KPU RI Hasyim Asyari (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap terdapat ratusan ribu data anomali pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Ratusan ribu data anomali baik pada tingkat Pilpres, Pileg dan DPD itu diklaim telah diperbaiki.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, data anomali ini merupakan data yang tidak sesuai berdasarkan formulir C hasil pada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Adapun KPU telah memperbaiki data di Sirekap sehingga hasilnya sesuai dengan formulir C hasil.

“Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS (telah dikoreksi),” kata Hasyim, Selasa (27/2/2024).

Sementara, terkait Pileg DPR RI terdapat data anomali di sebanyak 13.767 tempat TPS. Jumlah itu serupa dengan data anomali terkait pemilihan DPD RI.

"Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan pemilu DPD RI 16.450 TPS (sudah dikoreksi)," jelasnya.

Pada pemilihan legislatif tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota KPU RI mempersilakan agar koreksi data dilakukan di KPU tingkat daerah.

"Sementara untuk temuan data anomali dan hasil koreksinya untuk DPRD provinsi itu dikerjakan KPU provinsi dan pemilu anggota DPR kabupaten/kota dikerjakan KPU kabupaten/kota," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement