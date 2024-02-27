KPU Klaim Sudah Koreksi Ratusan Ribu Data Anomali Pilpres 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap terdapat ratusan ribu data anomali pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Ratusan ribu data anomali baik pada tingkat Pilpres, Pileg dan DPD itu diklaim telah diperbaiki.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, data anomali ini merupakan data yang tidak sesuai berdasarkan formulir C hasil pada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Adapun KPU telah memperbaiki data di Sirekap sehingga hasilnya sesuai dengan formulir C hasil.

“Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS (telah dikoreksi),” kata Hasyim, Selasa (27/2/2024).

Sementara, terkait Pileg DPR RI terdapat data anomali di sebanyak 13.767 tempat TPS. Jumlah itu serupa dengan data anomali terkait pemilihan DPD RI.

"Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan pemilu DPD RI 16.450 TPS (sudah dikoreksi)," jelasnya.

Pada pemilihan legislatif tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota KPU RI mempersilakan agar koreksi data dilakukan di KPU tingkat daerah.

"Sementara untuk temuan data anomali dan hasil koreksinya untuk DPRD provinsi itu dikerjakan KPU provinsi dan pemilu anggota DPR kabupaten/kota dikerjakan KPU kabupaten/kota," pungkasnya.

(Arief Setyadi )