HOME NEWS NASIONAL

Timnas AMIN Siap Beberkan Bukti Kecurangan Pilpres 2024 di MK dan Panitia Angket DPR

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |20:55 WIB
Timnas AMIN Siap Beberkan Bukti Kecurangan Pilpres 2024 di MK dan Panitia Angket DPR
Refly Harun (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) berjanji membeberkan semua bukti kecurangan Pilpres 2024 yang sudah dikantongi pihaknya. Bukti-bukti itu akan disampaikan di Mahkamah Konstitusi maupun DPR RI jika bergulir hak angket.

Parpol-parpol dalam koalisi AMIN sudah menyatakan sikap mendukung PDI Perjuangan melayangkan hak angket di DPR RI untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Di sisi lain, timnas AMIN juga bakal menggugat hasil pilpres ke MK.

Anggota Dewan Pakar Timas AMIn, Refly Harun mengatakan bahwa bukti dan indikasi kecurangan Pemilu 2024 sebagiannya sudah diketahui masyarakat baik lewat pemberitaan media massa, podcast, maupun film dokumenter Dirty Vote.

Halaman:
1 2 3
      
