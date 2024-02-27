Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU Resmi Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:08 WIB
KPU Resmi Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024
KPU RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 segera dimulai. Adapun KPU pada hari ini, Selasa (27/2/2024) resmi membuka pendaftaran untuk pemantau Pilkada.

Anggota KPU Yulianto Sudrajat mengatakan, tahapan ini dimulai berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Program dan Jadwal untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pendaftaran pemantau Pilkada dibuka sejak 27 Februari-16 November 2024

“Jadi untuk pendaftaran pemantau Pilkada untuk pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 27 Februari-16 November 2024,” ujar Yulianto, Selasa (27/2/2024).

Ia menjelaskan, pendaftaran pemantau ini kemudian akan diakreditasi oleh pihak KPU RI. Akreditasi dilakukan sesuai di mana pendaftar akan memantau.

“Jadi untuk akreditasi pemantau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur itu akreditasinya dari KPU Provinsi, kemudian pemantauan Bupati atau Wakil Bupati atau tingkat Wali Kota dan Wakil Wali Kota akreditasinya di KPU Kabupaten Kota,” ujarnya.

Khusus untuk pemantau pemilihan asing, maka akreditasi akan langsung dilakukan oleh KPU RI. Mereka terlebih dahulu akan mendapat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di luar negeri.

“Untuk pemantau pemilihan asing mendaftar pada KPU RI atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang luar negeri,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/337/2977574/mk-larang-jadwal-pilkada-2024-diubah-mahfud-md-saya-sangat-salut-dan-terkejut-ZCN3k1ZmNU.jpg
MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah, Mahfud MD: Saya Sangat Salut dan Terkejut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/512/2967211/tata-kelola-pemerintahan-di-kendal-bisa-jadi-role-model-kepala-daerah-lain-UJUtgUd6nV.jpg
Bupati Dico Dinilai Jadi Role Model Good Governance Kepala Daerah Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/337/2964442/ini-jadwal-lengkap-tahapan-pilkada-serentak-2024-masa-kampanye-dua-bulan-tOhsF5ZTUZ.jpg
Ini Jadwal Lengkap Tahapan Pilkada Serentak 2024, Masa Kampanye Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/337/2932968/gubernur-dan-wagub-jakarta-tak-lagi-dipilih-rakyat-tapi-presiden-pdip-menolak-hA6JkBfCR9.jpg
Gubernur dan Wagub Jakarta Tak Lagi Dipilih Rakyat, Tapi Presiden, PDIP Menolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/338/2920108/pemkot-gelontorkan-anggaran-rp82-miliar-untuk-pilwalkot-depok-n0pXsirlhg.jpg
Pemkot Gelontorkan Anggaran Rp82 Miliar untuk Pilwalkot Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/525/2920071/kpu-dan-pemprov-jabar-sepakati-dana-pilgub-2024-capai-rp1-104-triliun-I2Z5mXYMSh.jpg
KPU dan Pemprov Jabar Sepakati Dana Pilgub 2024 Capai Rp1.104 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement