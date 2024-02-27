Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guntur Romli : Kita Tak Ingin MK Jadi Mahkamah Kalkulator

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:24 WIB
Guntur Romli : Kita Tak Ingin MK Jadi Mahkamah Kalkulator
Guntur Romli (iNewsTV)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Guntur Romli menyatakan pihaknya akan membawa bukti-bukti kecurangan Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Politikus PDI Perjuangan itu berharap MK tidak jadi Mahkamah Kalkulator yang terjebak hanya dengan persoalan angka-angka saja.

Hal ini disampaikan oleh Guntur Romli dalam dialog spesial Rakyat Bersuara bertajuk 'Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir, ke Mana Ujungnya?' yang digelar secara langsung di iNews, Selasa (27/2/2024).

"Kalau bicara soal MK, bukti-bukti juga akan kita lihat di sana. Persis apa yang dibilang bung Refly tadi, kita tidak ingin Mahkamah Konstitusi itu menjadi Mahkamah Kalkulator," kata Guntur.

 BACA JUGA:

Menurut dia, persoalan kecurangan Pemilu 2024 ini tidak boleh hanya terjebak dengan urusan angka saja. Tapi, MK harus benar-benar menjalankan fungsinya dalam penegakkan konstitusi.

Dalam kesempatan itu, dia membocorkan sedikit perihal aspek kecurangan yang terjadi dalam proses Pemilu 2024 ini.

Halaman:
1 2
      
