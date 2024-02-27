Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan, DPR: Gagasan yang Positif!

Nadiyah Aulia , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:37 WIB
Wacana Pembentukan Kementerian Kebudayaan, DPR: Gagasan yang Positif!
DPR Respons Positif soal Kementerian Kebudayaan/Ilustrasi Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI merespon positif wacana pembentukan Kementerian Kebudayaan. DPR meminta Pemerintah untuk menyampaikan rumusan secara detail dan komprehensif.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, dirinya pribadi berada pada posisi setuju sejak awal usulan pembentukan Kementerian Kebudayaan.

“Tapi harus dirumuskan secara detail dan komprehensif. Termasuk juga menguraikan apa saka mandatori Kementerian Kebudayaan nantinya,” ujarnya, Selasa (27/2/2024).

Huda melanjutkan, cara pandang yang diperlukan adalah merespon tantangan masa depan. Supaya visi menjadikan Indonesia maju bisa terwujud. Oleh karena itu, semua capaian kemajuan yang ingin ditorehkan sebagai warisan pembangunan, harus berbasis pada kebudayaan.

"Pada konteks ini, harus punya grand design strategi kebudayaan. Supaya kebudayaan bisa mewarnai program atau jalannya pemerintahan ke depan. Jika semua itu bisa dirumuskan dengan baik, pembentukan Kementerian Kebudayaan patut didukung,” pungkasnya..

Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, mengatakan, pembentukan dan jumlah kementerian, harus mengacu kepada UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kementerian DPR DPR RI
