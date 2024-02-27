Rocky Gerung Sebut Kecurangan Pemilu 2024 Dimulai dari MK yang Loloskan Gibran

JAKARTA - Pengamat politik, Rocky Gerung menegaskan bahwa kecurangan Pemilu 2024 bukan hanya sekedar data kuantitatif. Kejanggalan dimulai sejak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan syarat majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi sebagai cawapres.

Hal ini diungkapkan Rocky Gerung dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara: Pemilu Curang, Hak Angket Bergulir. Ke Mana Ujungnya? bersama Aiman Witjaksono yang disiarkan secara langsung oleh iNews TV, Selasa (27/2/20224) malam.

“Jadi, yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan curang itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi, udah. Dan itu kemudian kita tunggu di kotak-kotak suara,” tegas Rocky.

Rocky menjelaskan bahwa kecurangan Pemilu dimulai dari putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

Pada kesempatan itu, Rocky mengatakan bahwa kecurangan Pemilu 2024 dimulai dari MK. “Ada 800 ribu TPS, dibulatin aja itu, nggak ada yang bermasalah memang baik-baik saja. Hanya ada satu TPS yang bermasalah itu, di Mahkamah Konstitusi yang surat suaranya dicoblos oleh Jokowi langsung disitu. Udah dicoblos di Mahkamah Konstitusi kan,” katanya.